Словения отозвала согласие на статус и деятельность почетных консулов РФ в стране в связи с операцией России на Украине, сообщил глава МИД Анже Логар.

Словенское правительство во главе с премьером Янезом Янша активно поддерживает Киев в публичных выступлениях и соцсетях, страна закрыла воздушное пространство для российских самолетов. Глава словенского МИД Анже Логар в субботу призвал всех пятерых почетных консулов России в Словении сложить полномочия в связи с операцией РФ по демилитаризации Украины.