Власти Словении решили обратиться к Евросоюзу и НАТО за помощью в ликвидации последствий крупнейшего в современной истории страны стихийного бедствия, вызванного проливными дождями.

Как передает ТАСС, об этом говорится на сайте правительства республики.

Словения за счет механизма гражданской защиты ЕС рассчитывает получить технику для уборки мусора и обеспечения функционирования дорог: 40 экскаваторов и бульдозеров, 30 специальных транспортных средств для управления водотоками и 20 сборных мостов. От НАТО требуется пять тяжелых военных вертолетов грузоподъемностью не менее 5 тонн, 200 военнослужащих и 20 сборных мостов.

Как сообщила министр иностранных и европейских дел Таня Файон на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter), председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на следующей неделе посетит Словению.