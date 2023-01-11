Словакия направила в Украину в качестве дара боевую технику на 170 миллионов евро и также заключила с Киевом контракты на поставку подобной техники еще на 148 миллионов евро. Об этом сообщает братиславская газета Pravda.

«Одной из первых была передана Киеву система ПВО С-300 стоимостью около 100 млн. евро. Кроме того, передача некоторых видов техники финансируется другими странами-членами НАТО», — говорится в публикации.

Издание утверждает, что Словакия передала украинской стороне 16 самоходных гаубиц Zuzana 2, четыре экземпляра системы для разминирования Božena, 30 боевых машин пехоты, неуказанное количество снарядов, авиационного керосина, бензина, ручного вооружения и других материалов.