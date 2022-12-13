Как пишет Reuters со ссылкой на дипломатов, несколько стран Евросоюза, в частности страны Балтии, предприняли дипломатический демарш, выразив озабоченность из-за заявления президента Франции Эммануэля Макрона о гарантиях безопасности для России.

К демаршу присоединились Варшава и Братислава, а осуществлен он был при поддержке Праги. Полный список поддерживающих инициативу пока неизвестен.

3 декабря Макрон призвал разработать гарантии безопасности для России после восстановления мира на Украине.

Ранее Макрон предложил подумать о том, что будет после завершения конфликта на Украине, в частности, о новой архитектуре безопасности, предполагающей гарантии для всех участников конфликта. Политик напомнил, что российский лидер Владимир Путин неоднократно высказывал опасения по поводу того, что НАТО «придет к дверям» РФ.

Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский назвал обсуждения гарантий безопасности для России среди стран — участниц Европейского союза «стратегической ошибкой».