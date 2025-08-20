Россия не примет гарантии безопасности для Украины, разработанные без участия Москвы, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он назвал другие подходы «путем в никуда». «Мы не можем согласиться с тем, что теперь предлагается вопросы безопасности решать без Российской Федерации. Это не получится… Я уверен, что на Западе, прежде всего, в США, прекрасно понимают, что всерьез обсуждать вопросы безопасности без участия Российской Федерации — это утопия», — сказал Лавров.

По его словам, Москва выступает за то, чтобы «эти гарантии были действительно надежными», и самым жизнеспособным будет вариант, прописанный в проекте Стамбульских договоренностей весной 2022 года. Тогда, утверждает Лавров, Украина предлагала закрепить свой нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус, а гарантами ее безопасности должны были стать постоянные члены Совбеза ООН, включая Россию и Китай. Также упоминались Германия и Турция. С точки зрения Лаврова, это означало, что «безопасность всех заинтересованных сторон будет обеспечиваться на равноправной, равной, неделимой основе», поэтому тот подход Россия поддержала. Между тем, согласно стамбульским документам, все было наоборот.

Получившая их The New York Times писала, что вопрос гарантий безопасности стал причиной прекращения переговоров весной 2022 года, так как Россия потребовала, чтобы помощь Украине в случае новой агрессии оказывалась только при согласии всех членов Совбеза ООН. Таким образом, Москва могла бы блокировать любые усилия по поддержке подвергающейся нападению страны.

Вопрос о гарантиях безопасности для Украины поднимался на встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске 15 августа, а также в ходе переговоров последнего с украинским лидером Владимиром Зеленским и европейскими союзниками. По данным источника Axios, Путин прямо указывал на Китай как на одного из ключевых потенциальных гарантов. В свою очередь Трамп заявлял, что большую часть бремени по обеспечению безопасности возьмет на себя Европа, а США собираются «им помочь».

Между тем уже 10 стран из «коалиции желающих» защищать Украину после завершения войны заявили о готовности отправить свои войска на ее территорию. В их числе — Великобритания и Франция, возглавляющие эти усилия, писал Bloomberg.

До этого источники ряда западных СМИ сообщили, что США исключили вступление Украины в НАТО, но предложили предоставить ей гарантии безопасности, аналогичные статье 5 Устава Североатлантического альянса, где говорится, что нападение на одного члена блока рассматривается как нападение на всех. (moscowtimes.ru)