Разъяренный слон атаковал статую в национальном парке Кхао Яй в Таиланде, приняв ее за соперника в борьбе за слониху. Об этом сообщает The Mirror.

По данным издания, животное искало пищу, когда заметил скульптуру в виде слона, и несколько секунд разглядывал ее, прежде чем броситься в атаку. Смотрители национального парка заявили, что, вероятно, слон принял статую за соперника — в дикой природе слоны таким образом борются за самку.

Сотрудники парка добавили, что теперь им придется перевезти статую в другое место, чтобы подобных атак больше не повторялось. (Газета.Ру)