Уголовному делу в отношении экс-министра обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игоря Гиркина (Стрелкова) присвоили гриф «совершенно секретно», рассказал РБК его адвокат Александр Молохов.

По его словам, в материалах дела есть сведения, содержащие гостайну, и это единственное, что он может сообщить. Второй адвокат бывшего командира сепаратистов Гаджи Алиев подтвердил данную информацию, добавив, что теперь все заседания будут проходить в закрытом режиме.

Гиркина обвиняют в публичных призывах к экстремизму (часть 2, статьи 280 УК). Ранее Молохов говорил, что формально уголовное дело связано с двумя постами блогера в авторском телеграм-канале: в первом шла речь о возможной сдаче Крыма, во втором — о невыплатах довольствия военным.

При этом обыск в доме, задержание, а затем арест состоялись спустя три дня после того, как Гиркин выступил с серией резких выпадов в адрес президента Владимира Путина и, среди прочего, назвал его «ничтожеством» и «мокрицей».

21 июля Мещанский суд Москвы арестовал Гиркина до 18 сентября. Во время заседания выяснилось, что расследование ведут сотрудники ФСБ. Сейчас обвиняемый находится в «Лефортово». Ему грозит до пяти лет лишения свободы. (moscowtimes.ru)