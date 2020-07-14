Скоро в Карабахе и тиранозавра найдут с «армянским» лавашом в пасти

Вот уже второй день на армяно-азербайджанской границе в Товузском направлении ведутся ожесточенные бои. Жертвы есть с обеих сторон, но ведь известно, что доказать истину армянину – это все равно что, навечно усомниться в ней.

Итак, на днях тлеющий карабахский конфликт вновь дал о себе знать. Армяне при помощи артиллерии пытались занять позиции ВС Азербайджана. Зная «мощь» армянских вояк, вы уже поняли, что они были разбиты наголову.

Однако в другой отрасли армяне достигли невиданных, поистине сенсационных высот. Пока, их соплеменники драпали с занимаемых позиций пуще лани, армянские «гении» выдали сенсацию.

Так, археологи в Нагорном Карабахе во время раскопок обнаружили усыпальницу раннехристианского периода. Об этом пишет в своем Facebook руководитель научной экспедиции по изучению территории древнего Тигранакерта Гамлет Петросян. Раскопки велись в г. Мартакерт, склеп был обнаружен в городе на месте строительных работ.

По словам Петросяна, «равнинная территория Карабаха, прилегающая к Тигранакерту, богата археологическими ценностями – здесь в древности были многочисленные поселения. Найденные останки после обработки будут переданы в историко-геологический музей Мартакерта, туда также будут перенесены надгробные плиты с целью пополнить экспозицию. Раскопки в Тигранакерте начались с 2006 года. За этот период ученые смогли раскопать цитадель крепости, стены, руины центральной части города, церковь. Важнейшим артефактом считается найденная в 2008 года надпись на армянском. Карабахский Тигранакерт — один из четырех одноименных городов, построенных армянским царем Тиграном Великим в 1-ом веке до нашей эры».

Что такое «Тигранакерт» — я не знаю. Мало того, я не понимаю, каким образом мифический «чисто армянский Тигранакерт» оказался в местности под названием Карабах (что на азербайджанском означает «Черный сад».

Но меня не покидает ощущение, что в этой усыпальнице найдут человека. И не просто человека, а армянина. Надпись будет на армянском языке «Ара, это мое место».

Однако, вот оказия. «Негодные азербайджанцы» добрались до этой усыпальницы раньше, и уничтожили надпись: «Армянскому комсомолу 500 лет». А ведь это «исторический» факт.

Как бы то ни было, ни потери армян на границе, ни короноварус, который по непонятным причинам, все чаще поражает армян (а виноваты азербайджанцы) , энтузиазма у хаев не убавляет. Их фантазия зашкаливает.

Неизвестно еще, что завтра придумают наши соседи — любители сказок. Возможно, найдут мумию Клеопатры. Тем более, что она, согласно исследованиям армянских историков, чистая хайка. Вот только как армяне (после того как в очередной раз найдут Клеопатру в Нагорном Карабахе), объяснят такой нюанс, что Египет — это все же не древняя «армянская земля».

Вы считаете, это для них проблема? Отнюдь. Нашедшие в Карабахе несуществующий Тигранакерт, с такой же легкостью найдут в Азербайджане и следы египетских фараонов. А после долгих исследований придут к выводу, что никакие они не египтяне, а чистые хаи в любом колене.

И эта история нации, которая зиждется на лжи. Ну что взять с тех, кто утверждает, что какой-то армянский царь Абгар переписывался с самим Иисусом Христом. Причем, на армянском языке.

Так что, дорогой читатель, не удивляйтесь, если завтра в Нагорном Карабахе армяне найдут останки тиранозавра, в пасти которого будет армянский лаваш, в который будет завернута армянская долма…