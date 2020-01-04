Скончался телеведущий в свое время пытавшийся «связаться» с умершим Майклом Джексоном

Телеведущий и актер Дерек Акора, который участвовал в телепроектах, связанных с паранормальными явлениями, скончался в возрасте 69 лет, сообщает Daily Mail.

Об этом написала его жена Гвен Акора на своей странице в соцсети. Она сообщила, что Дерек находился в реанимации после того, как впал в кому.

«Большое спасибо всем, кто поддержал меня — я никогда не смогу достаточно вас отблагодарить», — отметила Гвен.

Акора стал известен, благодаря телесериалу о паранормальных явлениях Most Haunted. Кроме того, у него был свой проект «Города-призраки Дерека Акоры». В 2009 году он попытался «связаться» с умершим Майклом Джексоном в телепередаче «Майкл Джексон Дерека Акоры: Живой Сеанс».

Также он появлялся в реалити-шоу Big Brother, стал автором книг о паранормальных явлениях и снимался в сериалах, в том числе и в эпизоде проекта «Доктор Кто».