В Баку скончался Гюльбала Абдуллаева, получивший травмы при взрыве в ночном 
клубе.
Как сообщила АПА руководитель пресс-службы TƏBIB Замира Адилова, 
в подведомственных учреждениях в настоящее время нет пострадавших 
при взрыве на объекте в Сабаильском районе.
Несколько дней назад по просьбе родственников пострадавшие были 
переведены в частные медицинские учреждения.
Гюльбала Абдуллаев скончался в частном медицинском учреждении. 
Его состояние оценивалось как критическое.
Напомним, 3 апреля в результате взрыва в ночном клубе погибли 3 человека, 3
6 получили ранения. Кроме того, повреждены 14 автомобилей, одна квартира и 
два нежилых объекта.
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