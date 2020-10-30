Скончался экс-премьер Турции Месут Йылмаз

После продолжительной болезни в одной из больниц Стамбула на 72-ом году жизни умер бывший премьер-министр Турции Месут Йылмаз, сообщает Агентство Анадолу.

Йылмаз считался одним из ярких политиков, заявившем о себе еще в возрасте 36 лет.

По завершению обучения в магистратуре одного из вузов Германии, Месут Йылмаз в 1983 году вошел в правление новой партии «Отечества» (Anavatan).

Впервые был избран в парламент от провинции Ризе. Занимал министерские посты в различных правительствах.

Вскоре после избрания Тургута Озала президентом, в 1991 году возглавил партию «Отечества».

По итогам парламентских выборов 1995 года впервые занял пост премьер-министра в коалиционном правительстве. В целом трижды получал мандат на формирование правительства Турции.