Ивана Трамп, первая супруга бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, умерла на 74-м году жизни, сообщает телеканал ABC, ссылаясь на семью.

Причины и обстоятельства смерти не раскрываются.

Ивана и Дональд Трамп находились в браке с 1977 по 1992 год. Дональд был ее вторым мужем. У пары трое совместных детей: Дональд-младший, Иванка и Эрик Трамп. Их бракоразводный процесс получил широкую огласку в медиа. В 1992 году развод был окончательно завершен.

Следующим ее мужем стал бизнесмен Риккардо Маццуччелли..Они были женаты с1995 по 1997 год. Брак с четвертым мужем, Россано Рубиконди, продлился год с 2008 по 2009, но отношения супруги сохранили по 2019.

Ивана Трамп была чехословацко-американо-австрийской предпринимательницей и бывшей фотомоделью.