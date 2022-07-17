Сегодня на 83 году жизни скончалась известный композитор, народная артистка Азербайджана, профессор Севда Ибрагимова, сообщает Trend Life.

Севда Ибрагимова родилась 28 ноября 1939 года в Баку. Внучка легендарного тариста, народного артиста Гурбана Примова и дочь видного драматурга, народного писателя Мирзы Ибрагимова и пианистки Сары Примовой. Севда Ибрагимова внесла большой вклад в развитие национальной и классической музыки. После окончания с отличием музыкальной школы имени Бюльбюля Севда Ибрагимова получила два высших музыкальных образования, окончив Азербайджанскую государственную консерваторию по классу фортепиано и по классу композиции. Ее учителями были выдающиеся педагоги и музыканты Майор Бреннер и Гара Гараев. Она — автор двух опер, пяти Концертов для фортепиано, Концертов для органа, для тара с оркестром, кантат, камерно-инструментальных и вокальных сочинений, многочисленных циклов для фортепиано соло, разножанровых произведений для детей, музыки к фильмам и спектаклям. Произведения композитора звучат в концертных залах не только нашей страны, но и США, Франции, Швеции, Германии и в других странах мира. В музыке композитора, как в зеркале, отразились все ее лучшие душевные качества — беспредельное благородство, доброжелательность, романтичность, вера в торжество духовности в человеке и в мире в целом.