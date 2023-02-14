Депутат: «От процесса были большие ожидания, но… я верю, что этот вопрос будет решен»

Эксперт по недвижимости: «Если владельцу чека на тот момент было 40 лет, то сейчас ему 65 лет, права этих людей должны быть обеспечены»

Экономист: «В год Гейдара Алиева принятие такого решения будет встречено гражданами с большим энтузиазмом»

Как и другие страны бывшего Советского Союза, Азербайджан прошел приватизацию в процессе отказа от системы централизованного планирования экономики. Официально страна начала «малую приватизацию» в конце марта 1996 года, а распределение приватизационных паев началось в марте 1997 года. Приватизационные чеки были изъяты из обращения в январе 2011 года. Таким образом, приватизационные чеки, принадлежащие сотням тысяч граждан Азербайджана, превратились в бесполезные бумажки.

К руководству страны обращались депутаты Милли Меджлиса, известные представители интеллигенции, общественные и политические деятели, экономисты, юристы, специалисты по недвижимости, а также граждане, имеющие приватизационные чеки, но их призывы остаются без ответа. Тогда как приватизационные чеки являются ценной государственной бумагой, и законом «О ценных бумагах» не предусмотрен срок обращения ценных бумаг, для каждого приватизационного чека с защитой от инфляции определена сумма в 2000 долларов США. Кроме того, 65 процентов государственных объектов, подлежащих приватизации, принадлежат гражданам. Эти правовые моменты, связанные с данной темой, вновь стали актуальны.

Эксперты полагают, что граждане должны получить компенсацию в размере 2000 долларов США за каждый приватизационный чек или им должны разрешить участвовать в следующем процессе приватизации для приобретения 65-процентной доли приватизационных объектов в соответствии с законом.

Следует особо отметить, что существует два подхода по оценке приватизационных чеков. Так, согласно приказу Государственного комитета по имуществу № 222 от 1996 года, стоимость одной приватизационной доли была принята в качестве имущественного эквивалента 2000 долларов США. Если учесть, что прошло 26 лет, и за этот период инфляция происходила примерно 10 раз, то эта цифра составляет 20 тысяч долларов США. Согласно второму подходу, правило расчета заключается в том, что 65 процентов государственного имущества, подлежащего приватизации по стоимости недвижимого имущества, реализуется посредством этих приватизационных чеков. Что четко прописано в принятых государственных программах, связанных с приватизацией.

Депутат Милли Меджлиса Мушвиг Джафаров сказал AYNA, что безвозмездное предоставление приватизационных чеков населению было важным решением: «Указ по этому поводу общенационального лидера Гейдара Алиева был встречен с большим волнением. Приватизационные чеки, как ценные бумаги, открывали перед гражданами страны широкие возможности. В этом смысле были большие ожидания от хода процесса».

«К сожалению, эти ожидания не оправдались. Есть утверждения, что было использовано 80 процентов приватизационных чеков. Остальные 20 процентов остаются на руках у населения. Правда, эти 80 процентов не смогли должным образом воспользоваться этой возможностью. Большинство из них продали свои чеки на «черном рынке». Основной причиной этого стал низкий просветительный уровень и использование некоторыми бизнесменами этого процесса в своих интересах», — сказал депутат.

Джафаров отметил, что такая ситуация наблюдается не только в Азербайджане, но и в других странах бывшего СССР: «Постсоветское пространство не было готово к этому процессу. В результате сотни тысяч граждан остались с приватизированными чеками на руках. Есть серьезная необходимость принять решение в отношении этих граждан, и я верю, что это произойдет».

Директор компании «REC-İNVEST», эксперт по недвижимости Эльнур Асадов сказал AYNA, что в 2023 году необходимо положить логическую точку в вопросе приватизационных чеков: «Сотни граждан, оставшихся с приватизационными чеками на руках, ждут того дня, когда историческая справедливость будет восстановлена. Например, если человеку, получившему этот ваучер, было 40 лет, то сейчас ему 65 лет. Эти люди не воспользовались незаменимой долей государства, доставшейся в наследство от советских времен. Возникает закономерный вопрос: что будет, если они умрут? Да, приватизационное чеки были выданы без закрепления за ними имени владельца и если срок их обращения восстановят, то наследники смогут пользоваться этими ценными бумагами».

«Пора закрывать этот вопрос. Депутаты и представители интеллигенции выступают с инициативой по этому поводу. Граждане, у которых есть приватизационные чеки, проявляют активность в социальных сетях и обращаются в соответствующие инстанции», — сказал наш собеседник.

По словам Асадова, минимальная сумма этих приватизационных чеков составляет 2000 долларов США: «То, что 65 процентов приватизируемого государственного имущества принадлежит гражданам, отражено в законодательстве. Впереди еще один процесс приватизации. Я считаю, что либо за каждый приватизационный чек должна быть выплачена компенсация в размере 2000 долларов США в соответствии с законом, либо должно быть обеспечено их участие в следующем процессе приватизации с 65-процентной паевой долей».

В свою очередь, директор компании «Fm Consulting», экономист Нахид Гасанов считает, что с этим должна быть связана одна из социально-экономических реформ, которые будут реализованы в этом году. «Распоряжением господина Президента Ильхама Алиева 2023 год объявлен «Годом Гейдара Алиева». Архитектор независимого азербайджанского государства, общенациональный лидер Гейдар Алиев подписал исторический указ в 1996 году. Этим указом гражданам страны были безвозмездно розданы приватизационные чеки. Однако позже при выполнении процесса были допущены ошибки», — сказал он AYNA.

Эксперт напомнил, что текущий год является «Годом Гейдара Алиева», и отметил, что такое решение будет встречено гражданами с большим энтузиазмом: «Надеюсь, что в этом году такое решение, наконец, будет принято. Приватизационные чеки — это ценная государственная бумага, и они не должны иметь срока обращения».

«В этом смысле необходимо прояснить вопрос, или возместить ущерб в соответствии с принятыми нормами, либо создать условия при проведении следующих приватизаций для участия граждан, у которых приватизационные чеки остаются на руках. Соответствующие структуры должны принять меры в связи с этим и объявить историческое решение», — заключил Гасанов.

ПРИМЕЧАНИЕ

Напомним, что приватизационные чеки были переданы всем гражданам страны, состоявшим на государственном учете в 1997 году. Эти чеки не только являются государственными ценными бумагами, но и имеют право собственности. Каждый чек имеет одинаковую стоимость. Согласно закону, не менее 65 процентов всего крупного и среднего государственного имущества, подлежащего приватизации, должны быть заменены приватизационными чеками, и процесс приватизации должен осуществляться таким образом. Стоимость каждого чека составляет 1/32 миллионной. Доля имущественного эквивалента определяется в законе как защищенная от инфляции доля имущественного эквивалента. При этом право залога этих приватизационных акций в банках гарантируется законом. Это означает, что стоимость долей государственной собственности должна быть одинаковой для каждого из приватизационных чеков.

В ходе эмиссии приватизационных чеков правительство выделяет на это большую сумму средств, и в качестве ценных бумаг эти чеки оцениваются по отношению к долларам и другим валютам.

Предполагалось, что стоимость приватизационного чека на одного акционера будет эквивалентна не менее 2000 долларов США с защитой от инфляции. Хотя в законе не указан срок для приватизационных чеков, приостановка их срока обращения расценивается как попытка некоторых чиновников закрыть данный вопрос.

Неосведомленность населения, а также то, что на передний план процесса выдвинулась часть бизнесменов и чиновников-олигархов, определили эту ситуацию. Хотя некоторые из граждан продали свои приватизационные чеки на «черном рынке», есть и те, кто сохранил их, ожидая дня, когда справедливость восторжествует.

Особое примечание

Всем следует знать, что Приватизационные Чеки, являющиеся Государственными Ценными Бумагами, подтверждающие право собственности на Приватизационную Долю Имущества, данную общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, были выданы ПО ЗАКОНУ!

Указ № 450, подписанный Гейдаром Алиевым для реализации ЗАКОНА О ПРИВАТИЗАЦИИ, был издан для осуществления выдачи и первичного размещения приватизационных чеков гражданам в качестве государственного обязательства, подтверждающего наследственные приватизационные доли каждого гражданина в соответствии с законом. Согласно пункту 5 Положения о приватизационных чеках, утвержденного этим Указом, который действует и по сей день, категорически запрещается отказываться от принятия приватизационных чеков в качестве платежного средства в течение всего периода приватизации.

Указ не дает права, но и не может отнять права, данного законом! Приватизация, проведенная без выплаты компенсаций, обманным путем со стороны чиновников, путем изъятия из обращения приватизационных чеков на основании Указа, есть беззаконие, несправедливость по отношению к народу и саботаж против государства!

Для получения дополнительной информации по теме перейдите по ССЫЛКЕ (https://www.facebook.com/groups/668471343515846/posts/1577668382596133/).