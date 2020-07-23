«Сказочные Д» из «Лрагир»

В 2001 году в прокат вышел фильм Романа Качанова “Даун Хаус”, который является современной интерпретацией романа “Идиот”. Литовский актер Юзас Будрайтис сыграл в нем Епанчина, озвучивал персонажа Борис Химичев. Епанчин обращается к главному герою, князю Мышкину в исполнении Федора Бондарчука, и называет его «сказочным». Там было и второе слово. Повторять его не буду, но все желающие легко могут утолить интерес. Благо это словосочетание давно стало мемом.

Ровно такие же «сказочные Д» работают в армянском издании «Лрагир». С поразительной регулярностью там выходят тексты, демонстрирующие поразительную страсть выдавать собственные галлюцинации за доказанный факт. Очередной пример тому был явлен миру в виде заметки под названием «Алиев просит помощи Армении: он признал поражение». Один только этот заголовок должен был заставить армянских читателей данного издания обеспокоиться психологическим состоянием автора. Понятно, что мест в больницах Армении, которая гордо занимает первое место среди стран бывшего СССР по числу заразившихся коронавирусом на душу населения, просто нет. Но и пускать дело на самотек тоже нельзя. Вдруг, его недуг заразный?! Хотя, почему вдруг? Допускаю, что источником распространения «сказочного Д», является премьер-министр Армении Никол Пашинян, который является автором научно-фантастического исследования на тему «чей пес, этот коронавирус?». От него, сверху вниз, по вертикали власти, недуг и мог дойти до глашатаев позиции официального Еревана. В итоге, была опубликована полнейшая ахинея, что слишком даже для армянской пропаганды.

Итак, президент Азербайджана Ильхам Алиев сделал ряд заявлений. «После того, как мы нанесли Армении сокрушительный удар, они сразу же побежали за защитой в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Требовали, чтобы ОДБК выступила с заявлением, осуждающим Азербайджан»,- указал он. Что тут не так? Армения является членом ОДКБ? Является. После получения сокрушительных ответных ударов от азербайджанской армии, она выступила с инициативой проведения экстренного заседания ОДКБ? Выступила.

Чем, кстати, выдала себя с головой. Стало очевидно, что официальный Ереван давно уже пытается добиться вовлечения ОДКБ в военный конфликт с Азербайджаном. Именно поэтому, провокация была устроена на армяно-азербайджанской границе, а не в карабахском направлении. Проще говоря, отвечая на провокацию, Азербайджан вынужден был бить по огневым точкам, расположенным на территории РА. Расчет армянской стороны был на то, что это послужит поводом для вмешательства со стороны ОДКБ. Но и тут официальный Ереван просчитался. Экстренное заседание ОДКБ, на котором настаивали в Ереване, было перенесено на неопределенный срок. И даже армянские эксперты вынуждены были констатировать, что у Азербайджана даже в ОДКБ больше союзников, чем у Армении, хотя наша страна в данную Организацию не входит.

Если это не поражение РА, крах всех ее планов, то что вообще можно называть поражением? Но, у «сказочных Д», есть своя кочка зрения, взобравшись на которую легче погружаться в мир галлюцинаций и весьма, «своеобразно» комментировать заявления президента Азербайджана. «Во-вторых, пусть трусливое руководство Армении вспомнит, как оскорбило ОДКБ, у которой просила помощи, как без всякого согласования с другими странами арестовало ее генерального секретаря. Выступило против назначения представителя Беларуси новым генеральным секретарем ОДКБ. Целый год не давало ему возможности приступить к работе. Что случилось, в то время ОДКБ была плохой, ты оскорблял ее, а сейчас умоляешь ее о помощи. Сражайся с нами один на один, посмотрим, чья возьмет», — напомнил Ильхам Алиев.

А что тут не так? Снова все точно. Ведь 26 июля 2018 года Юрию Хачатурову, на тот момент генсеку ОДКБ, было предъявлено обвинение в свержении конституционного строя по факту его действий на посту командующего частями ереванского гарнизона 1-2 марта 2008 года, когда были подавлены выступления армянской оппозиции во главе с Левоном Тер-Петросяном, которая обвинила прежние власти РА в подтасовке результатов президентских выборов 19 февраля 2008 года. Да, позже он был освобождён из-под стражи под залог 10 тыс. долларов, но именно Армения обратилась к странам ОДКБ с предложением об освобождении Хачатурова от должности генерального секретаря организации. Чем вызвала к себе соответствующее отношение.

Далее, Армения всячески пыталась помешать вступлению в должность нынешнего генсека ОДКБ, устраивая форменную истерику, но в итоге вынужденно смирившись с решением Организации. Так что, и тут президент Азербайджана прав. Наконец, он очень логичен в предложении к Армении, которая умудрилась испортить отношения со всеми странами-членами ОДКБ, не требовать экстренного созыва заседания Организации, не молить о помощи, а сражаться с Азербайджаном один на один. В конце концов, это же РА, а не ОДКБ оккупировала 20% территорий нашей страны и РА, а не ОДКБ устроила нынешнюю провокацию в товузском направлении.

То есть, и тут, на первый взгляд, нет повода для дискуссии. Но, не таковы «сказочные Д» из «Лрагир». Они выдали нечто такое, что просто лучше процитировать, дабы дурь авторов всем видна была. «По большому счету, призывая выйти с ним один на один, Алиев просит помощи у Армении, призывая не позволить третьей стороне повести его на жертвенный алтарь. Официальный Ереван на встрече премьер-министров ЕАЭС в Минске устами замминистра Шаварша Кочаряна заявил, что в Азербайджане зреют перемены, вплоть до смены президента».

О, как! Оказывается, призыв к РА не обращаться за помощью к ОДКБ, а воевать один на один с Азербайджаном, приравнен к… просьбе к Армении. Поразительно. В духе Сержа Саргсяна, до последнего отрицавшего итоги поражения РА в четырехдневной апрельской войне 2016 года. А ссылка на самого комичного армянского дипломата, бывшего биолога, Ш.Кочаряна — это могучий аргумент. Он, оказывается, узрел перемены в нашей стране, не видя происходящего под носом. Хотя, очевидным фактом является то, что внутриполитическая обстановка в РА очень напряженная. Против действующей власти выступают РПА, ППА, «Айреник», «Дашнакцутюн». Реальный рейтинг действующего премьер-министра РА Никола Пашиняна, по признанию армянских СМИ, стремительно падает. Ведь усугубляются социально-экономические проблемы РА.

Да, есть проблемы и в нашей стране. Они есть ныне даже в самых развитых государствах мира. Но, Азербайджан обладает запасом экономической прочности, способен справится с новыми вызовами, чего нет у Армении. Плюс, в нашей стране стабильная внутриполитическая обстановка, а граждане страны поддерживают руководство страны. В Ереване наверняка видели, что в Азербайджане последняя провокация со стороны Армении была встречена всеобщим возмущением. Десятки тысяч граждан республики вышли на улицы Баку, требуя объявления всеобщей мобилизации. Более того, граждане Азербайджана ежедневно обращаются в Государственную службу по мобилизации и призыву на военную службу, а также в Министерство обороны для добровольного прохождения службы в рядах армии. Более 50 тысяч граждан выразили желание добровольно служить в армии. И именно этот фактор общенационального единения в Азербайджане, как и способность нашей страны использовать свое военное и экономическое превосходство над РА и вернуть все оккупированные территории, и беспокоит официальный Ереван, глашатаем страхов которого и выступают «сказочные Д» из «Лрагир».