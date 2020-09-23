Ситуация вынуждает Азербайджан принимать стратегию «зеркальности»

Сложившаяся ситуация на Южном Кавказе, а именно прекращение переговорного процесса между Азербайджаном и Арменией, говорит лишь об одном – война неизбежна. В данной обстановке, крупные региональные и не региональные игроки сохраняют молчание в отношении провокаций армянской стороны. Это указывает на то, что, возможно, в определенных центрах уже согласились на начало военных действий. Только вот, по какому сценарию все будет развиваться?

О том, какие процессы развиваются на Южном Кавказе, какие шаги должен предпринять Азербайджан для усиления своих позиций рассказал в интервью # политолог Эльдар Намазов.

— Что сейчас происходит? Как на ваш взгляд обстоит действующее положение дел в регионе?

— О военных провокациях в направлении Товуза, Газаха, где проходят все наши транснациональные экономические проекты, я предупреждал заранее, примерно в начале лета, а потом уже в июле произошли события в Товузе. По Товузским событиям уже есть определенный международный консенсус, и все понимают, что их спровоцировала Армения, тем самым, преследуя несколько целей. Главная цель была создать угрозу трубопроводам, а вторая цель — завлечь в конфликт Россию и ОДКБ.

Сейчас начался второй этап эскалации, инициатором которой и на этот раз выступает Армения. Фактически второй этап совпал с широкомасштабными военными учениями России «Кавказ-2020». 21 сентября начались эти маневры, которые включают в себя различные действия в Краснодарском крае, в акватории Черного и Каспийского морей, а также часть в Армении. Именно в день начала этих учений стартовал второй этап эскалации в Товузском направлении. Налицо попытка использовать эти учения для оказания давления на Азербайджан.

Армяне в очередной раз доказали, что они являются оккупантами и захватчиками, которые постоянно пользуются российским фактором в своих собственных целях. Об этом недавно писали российские газеты, которые предсказывали, что если власти Армении будут продолжать эту политику, и Россия не будет на них реагировать, это приведет к обнулению российского влияния на Южном Кавказе. По сути, действия Армении могут привести к тому, что Россия может потерять все свое влияние на Южном Кавказе. Эта провокационная сущность Армении проявилась вновь в последние дни.

— Как вы оцениваете последние заявления президента Алиева, которые он озвучил на 75-ой сессии ООН, а также в День нефтяников?

— Фактически заявления президента Азербайджана отражают объективную реальность. На самом деле заявление Пашиняна, что «Карабах – это Армения. И точка», попытка сменить формат переговоров и фактически отказа вести переговоры на основе «мадридских принципов», а также Товузские события, дают основания президенту Азербайджана выступать с такими заявлениями. Мне кажется, что без дипломатических уловок доводить до мирового и азербайджанского сообщества реальное положение дел в регионе, самый правильный шаг. Данная ситуация подводит нас к возобновлению военных действий.

Я думаю, что сейчас очень многое изменится и в стратегии безопасности Азербайджана и во внешней политике. Телефонный разговор Алиева с Путиным и опубликование деталей данного разговора, отказ пропустить российские самолеты, которые летели в Сирию, а также заявление азербайджанской стороны о том, что объяснение Сергея Шойгу о доставке военных грузов в Армению не удовлетворил Баку, и целый ряд подобных заявлений, показывает, что Азербайджану нужно пересмотреть свою стратегию безопасности и внешнюю политику.

Учитывая, что переговоры, не привели к каким-либо результатам, при этом ужесточение позиции Армении, и военная поддержка агрессора на фоне Товузских событий со стороны России, вынуждает Азербайджан двигаться в сторону новой стратегии безопасности, которую я бы назвал «принципом зеркальности».

— Что это означает? И что это нам дает?

— Россия имеет военную базу на территории Армении, имеет с ней объединенные вооруженные силы, поставляет ей ракетный комплекс «Искандер», который может использовать ядерные боеголовки, то по «принципу зеркальности» Азербайджан может позволить Турции создать военную базу на своей территории и создать объединенные вооруженные силы. Ответом на размещение «Искандеров» может стать закупка таких же аналогов у нашего другого партнера Пакистана, который является ядерной державой. Сама ситуация вынуждает Азербайджан принять стратегию «зеркальности».

Я думаю, эти шаги могут позволить нам изменить геополитический баланс сил на Южном Кавказе. То что в треугольнике Россия- Армения- Азербайджан две страны являются союзниками, одна из которых является оккупантом наших территорий, а другая поддерживает эту оккупацию, не устраивает Азербайджан.

В дипломатическом мире есть понятие ответственного геополитического игрока, и какие-то страны играют роль лидеров в определенных регионах и созидательную роль для стабильности и развития, признаются легитимными и поддерживаются всеми странами региона. Если же во время лидерства одного геополитического игрока никакие проблемы и конфликты не решаются, а регион стоит на пороге войны, то геополитическое лидерство той или иной страны теряет свою легитимность.

Россия, после распада СССР, остается лидером на Южном Кавказе по сей день. Эти 30 лет можно было бы использовать, чтобы страны региона решили свои проблемы, конфликты, обеспечить приграничным народам развитие и процветание. К сожалению, за годы лидерства России регион оказался еще больше расколотым, конфликты не решаются, а регион стоит перед угрозой крупномасштабных военных действий.

Ответственность за это в большей степени несет Россия. Мне кажется, что «принцип зеркальности», который Азербайджан может применить в этой ситуации, будет способствовать тому, чтобы на Южном Кавказе изменился геополитический баланс сил, и Армения не могла бы безнаказанно осуществлять свою оккупационную политику с помощью России.