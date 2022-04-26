Конституционные власти Молдовы внимательно следят за ситуацией в Приднестровье. Все, что происходит там — это эскалация напряженности. Об этом заявила президент Майя Санду на пресс-конференции по итогам заседания Высшего совета безопасности страны во вторник в Кишиневе.

Глава государства напомнила, что в последнее время были многочисленные сообщения о бомбах, за которыми следовали взрывы.

«По имеющейся у нас на данный момент информации, эти эскалация исходит от сил внутри приднестровского региона, которые придерживаются провоенного настроя и заинтересованы в дестабилизации ситуации в регионе», — уверена глава государства.

По словам Санду, это создает риски для Молдовы.

Также было поручено повысить уровень безопасности объектов инфраструктуры страны.