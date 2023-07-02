Министерство внутренних дел Польши отправляет на границу с Беларусью дополнительно несколько сотен полицейских в связи с «напряженной ситуацией», связанной в частности с передислокацией боевиков ЧВК «Вагнер» в Беларусь.

«В связи с напряженной обстановкой на границе с Беларусью я решил усилить наши силы группой из 500 полицейских из отрядов по борьбе с беспорядками и контртеррористов», — написал министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский в Twitter.

Глава МВД отметил, что полицейские присоединятся к пяти тысячам пограничников и двум тысячам военнослужащих, которые сейчас находятся на границе.