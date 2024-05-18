Польские власти потратят 10 млрд злотых ($2,5 млрд) на проекты по усилению безопасности восточных границ республики. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в Кракове на церемонии в честь 80-й годовщины завершения битвы под Монте-Кассино.

«Мы приняли решение инвестировать в нашу безопасность — прежде всего в безопасную границу на востоке — 10 млрд злотых. Мы начинаем грандиозный проект строительства безопасной границы, эти 10 млрд злотых мы уже выделили, эти работы мы уже начали», — отметил Туск в ходе своего выступления, трансляция которого велась в социальных сетях канцелярии польского премьера. По его словам, речь идет о строительстве «фортификационных укреплений, а также о модернизации уже имеющихся элементов безопасности на 400-километровом участке границы с Россией и Белоруссией». Национальный план по комплексному усилению восточной границы Польши будет носить название «Восточный щит», заявил Туск.