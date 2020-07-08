Сирия и Иран подписали соглашение о военном сотрудничестве

Сирия и Иран подписали в среду всеобъемлющее соглашение о сотрудничестве в военной области. Об этом сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen.

По его информации, министр обороны Сирии корпусный генерал Али Абдалла Айюб и начальник генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери подписали «всеобъемлющий договор о военном сотрудничестве». Соглашение, в частности, предусматривает укрепление связей в военной области, в сфере безопасности и усиление постоянной координации между сторонами.

Как указывает телеканал, переговоры между главой сирийского оборонного ведомства и начальником генштаба ВС Ирана, предварявшие церемонию подписания военного соглашения, касались ситуации в Сирии, а также необходимости вывода всех иностранных войск, незаконно находящихся на сирийской территории.

По словам Багери, которые приводит Al Mayadeen, в рамках подписанного договора Иран «будет укреплять сирийские системы противовоздушной обороны». Иранский военачальник подчеркнул, что нынешнее соглашение «усиливает <…> решимость [Ирана и Сирии] и намерение тесного сотрудничества перед лицом американского давления». (ТАСС)