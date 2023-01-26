Обнародован прогноз погоды на 27 января.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно. В течение дня местами возможен моросящий дождь. Ночью и утром местами туман, ветер южный.

Температура воздуха составит ночью от 1° мороза до 2° тепла, днем 7-9° тепла. Атмосферное давление будет выше нормы – 770 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, но ночью и утром в некоторых восточных районах возможны небольшие дожди. Местами туман, ветер восточный.

Температура воздуха составит ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем — 7-11° тепла, в горах ночью — 9-14° мороза, днем — 0-5° мороза.

Ночью и утром в горных районах ожидается гололедица на дорогах.