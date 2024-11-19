20 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами не исключается моросящий дождь.

Как сообщает Национальная служба гидрометеорологии, будет преобладать умеренный северо-западный ветер, который во второй половине дня сменится северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит 9-11°, днем — 12-15° тепла. Атмосферное давление повысится с 764 до 767 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако ночью и утром местами ожидаются дожди. В горных районах выпадет снег, не исключается туман. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 2-7°, днем — 13-18° тепла, в горах ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 3-8° тепла.