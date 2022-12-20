Обнародован прогноз погоды на 21 декабря.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Однако к ночи в отдельных местах полуострова возможны переменные осадки. Умеренный северо-западный ветер днем сменится южным.

Температура воздуха составит ночью 2-4° тепла, днем 6-9° тепла, в Баку ночью 2-4° тепла, днем 6-8° тепла.

Атмосферное давление опустится с 776 мм ртутного столба до 771 мм ртутного столба.

Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В районах Азербайджана местами осадки, снег, который утром постепенно прекратится, днем преимущественно без осадков. Местами туман, западный ветер временами усилится.

Температура воздуха составит ночью 0-4° тепла, днем 4-7° тепла, в горах ночью 10-15° мороза, 3-8° мороза. На дорогах в горных и предгорных районах гололедица.