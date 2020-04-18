Синоптики предупреждают о ветре в Баку

Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, местами туман, юго-западный ветер днем сменится порывистым умеренным северо-западным ветром, сообщает Национальная служба гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Апшеронском полуострове составит ночью 9-12, днем — 16-19, в Баку ночью — 9-12, днем — 17-19 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 761 миллиметр ртутного столба, относительная влажность составит ночью 70-80, днем — 45-50 процентов.

В регионах Азербайджана преимущественно без осадков, вечером местами ожидается дождь. Ночью и утром местами туман, умеренный западный ветер местами будет усиливаться.

| 2020-04-18T13:29:21+00:00 18 апреля 2020, 13:41|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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