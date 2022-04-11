Сильвестр Сталлоне рассказал, что самым запоминающимся моментом в его карьере была работа над фильмами из серии «Рокки». Своими мыслями американский актер поделился в Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).

«Это был самый сложный вызов для меня. Идею считали шуткой. Но в глубине души она мне понравилась», — признался Сталлоне. Также он рассказал, что больше всего ему понравилось работать над шестой частью картины.

Сталлоне сам написал сценарий для всех частей «Рокки». Также он спродюсировал проекты. Франшиза включает в себя восемь картин, из которых шесть посвящены основному персонажу Рокки Бальбоа, а остальные две рассказывают о боксере Адонисе Криде, сыне умершего соперника и друга Рокки Аполло Крида.

«Крид 2» принес Сильвестру Сталлоне вторую номинацию на «Оскар». Сейчас проходит производство третьей части о подопечном Рокки, роль которого исполнил Майкл Б. Джордан.