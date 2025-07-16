Европейский союз (ЕС) накапливает ошибки в экономической политике. Об этом 16 июля заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«Очевидно, что Брюссель накапливает ошибки в экономической политике. Не удалось достичь хорошего соглашения по таможенному сотрудничеству, хотя было совершенно ясно, что нужно было делать», — заявил он в ходе своего выступления, запись которого была опубликована на YouTube-канале политика.

Сийярто добавил, что ЕС необходимо было снизить пошлины, применяемые к США, в начале этого года. По его словам, так как этого не произошло, была потеряна очень важная основа для возможности эффективного таможенного сотрудничества.