Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости строго и в соответствии с законом наказать виновных в нападении на граждан Китая на золотом руднике в Центральноафриканской республике (ЦАР). Об этом сообщило МИД страны, передает РИА Новости.

«Генеральный секретарь Си Цзиньпин придал большое значение происшествию и сделал важные указания, потребовав приложить все усилия, чтобы вылечить раненых, своевременно ликвидировать все последствия и строго, в соответствии с законом наказать преступников, обеспечить безопасность китайских граждан», — сказано в сообщении.

Кроме того, во внешнеполитическом ведомстве также призвали граждан Китая не ездить в районы ЦАР, где существует повышенный риск.