Последняя встреча Путина и Си Цзиньпина состоялась 31 августа в Бишкеке на заседании Совета глав государств — членов ШОС. Однако те переговоры не принесли прогресса по проекту «Силы Сибири-2», который предусматривает поставки в Китай до 50 млрд кубометров газа в год. Как писала South China Morning Post со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, стороны не смогли договориться о цене. Китай рассчитывает платить около $50 за тысячу кубометров — столько же, сколько российские потребители, либо $120–130 — по цене для российских промышленных потребителей.

Россия же предлагает ориентироваться на стоимость газа по «Силе Сибири-1» — около $250–260 за тысячу кубометров. Это примерно на 40% ниже цен «Газпрома» для покупателей в дальнем зарубежье, которые составляют около $420. (themoscowtimes.com)