Швеция не намерена размещать на своей территории ядерное оружие. Об этом заявила в среду журналистам глава шведского МИД Анн Линде, отвечая на вопрос о возможности развертывания военных баз НАТО на территории королевства.

«Мы не собираемся размещать какое-либо ядерное оружие на своей территории», — сказала она.

Линде напомнила, что заявка на вступление Швеции в Североатлантический альянс еще не ратифицирована. «Мы не являемся членом НАТО, пока решение не будет ратифицировано. Швеция намерена принимать полноценное участие во всех структурах НАТО», — добавила она.