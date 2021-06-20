Продление запрета вступает в силу 30 июня и действует до 31 августа. Для жителей Дании, Финляндии, Исландии и Норвегии ограничений на въезд нет.

«Правительство решило продлить запрет на въезд в Швецию из-за продолжающейся неопределенной ситуации с инфекцией, — отмечено в сообщении. — Шведские правила в настоящее время адаптируются к правилам ЕС и в то же время продлевают запрет на въезд до 31 августа».