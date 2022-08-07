Министерство обороны Швеции объявило, что присоединится к списку стран, принимающих участие в обучении украинских военнослужащих в Великобритании.

Об этом сообщает Sky News.

Решение Швеции присоединиться к программе наряду с Канадой и Нидерландами поприветствовал министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Он сказал, что он «рад» присоединению страны.

В рамках программы обучения под руководством британцев в течение нескольких недель проходят подготовку до 10 000 украинских военных.

В программе задействованы около 1050 британских военнослужащих. (УНИАН)