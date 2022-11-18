Следствие по фактам взрывов на газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» показывает, что речь идет о «серьезном саботаже», заявили 18 ноября Служба государственной безопасности и прокуратура Швеции.

В начале октября в службе безопасности Швеции заявили, что, по предварительным выводам следствия, причиной повреждения газопроводов стали взрывы. С места взрывов произведены выемки, эксперты приступили к исследованию доказательств.

Теперь же в службе сообщили, что среди прочего на месте происшествия обнаружили «посторонние предметы». Анализ показал остатки взрывчатых веществ на них.

Прокурор Матс Юнгквист, который ведет расследование, заявил, что инцидент является «грубым саботажем».

«Во время осмотра места преступления, которое проводилось на месте в Балтийском море, были произведены обширные выемки, и район был тщательно задокументирован. Анализы, которые были проведены в настоящее время, показывают следы взрывчатых веществ на нескольких из найденных посторонних предметов», – сказал прокурор.

Расследование продолжается, оно должно показать, «можно ли предъявить кому-либо подозрение в совершении преступления».

Расследование проводит служба безопасности под руководством прокуроров отдела национальной безопасности и в сотрудничестве с рядом органов власти, среди которых береговая охрана, шведские вооруженные силы и шведская полиция. (gordonua.com)