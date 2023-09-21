Швеция передала ВСУ 10 своих танков Stridsvagn 122. Они уже на территории Украины.

Как говорится в сообщении Минобороны страны, украинские экипажи уже прошли обучение в Швеции. Их обучали шведские специалисты.

«Мы дали им все, что могли, хороший материал и хорошие знания. Теперь мы желаем им всего наилучшего в освобождении своей страны», — прокомментировал начальник оперативного отдела штаба армии Матс Людвиг. «Я впечатлен нашим персоналом и тем, насколько хорошо было проведено обучение», — отметил Людвиг.