Швейцария не будет выдавать аккредитацию на саммит российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена тем, кто привился российской вакциной «Спутник V». Об этом сообщил официальный представитель Федерального департамента по международным делам (МИД) Швейцарии Пьер-Ален Эльтшингер, пишет РИА «Новости».

«Нет. Признанными вакцинами считаются те, которые были одобрены Федеральным офисом общественного здравоохранения и Европейским агентством лекарственных средств», — сказал Эльтшингер, отвечая на вопрос, смогут ли получить аккредитацию на мероприятия привившиеся «Спутником V».

Ранее Швейцария открыла аккредитацию прессы на встречу Путина и Байдена в Женеве. Отмечается, что пресс-центр будет открыт с 2 часов дня 14 июня до полудня 17 июня. После аккредитации представители СМИ получат подробную информацию о получении бейджей по электронной почте.

До этого Кремль и Белый дом подтвердили, что главы государств встретятся 16 июня в Женеве. Провести переговоры в третьей стране предложил американский лидер Джо Байден в ходе телефонного разговора с российским коллегой, который состоялся в апреле текущего года.