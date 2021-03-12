Шведская кронпринцесса и ее супруг заразились коронавирусом

Результат тестов на COVID-19 шведской наследной принцессы Виктории и ее супруга принца Даниэля был положительным. Об этом сообщается в четверг в пресс-релизе королевского двора, передает ТАСС.

«В среду, 10 марта, кронпринцесса и принц Даниэль были помещены на карантин после того, как у наследной принцессы появились симптомы простуды. Было обнаружено, что пара заразилась коронавирусом», — отмечено в сообщении.

Симптомы заболевания у обоих легкие, в данных обстоятельствах они чувствуют себя хорошо. Вместе с родителями на карантине находятся также их дети, принцесса Эстель и принц Оскар. За всеми наблюдает семейный врач.

Празднование именин наследной принцессы, которое планировалось провести в ограниченной форме 12 марта, отменено, сообщается в пресс-релизе.