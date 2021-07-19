Журналисты 17 СМИ из разных стран выяснили, что самое большое число номеров в перечне, примерно 15 тысяч, принадлежит жителям Мексики. В их числе политики, представители профсоюзов, журналисты и оппозиционеры. Также в перечне находятся номера разных людей из стран Ближнего Востока. Кроме того, в список попали и европейцы: более тысячи номеров французов и сотни номеров, которые связаны с двумя медиамагнатами Венгрии – клиентами фирмы.

По данным издания, программное обеспечение Pegasus использовалось также для взлома и попыток получить данные с по меньшей мере 37 телефонов журналистов, правозащитников, бизнесменов из разных стран мира. Специальное подразделение организации Amnesty проверило 67 смартфонов, в отношении которых, как предполагается, проводились атаки при помощи ПО. Выяснилось, что 23 телефона действительно стали жертвами шпионского софта, а у 14 из них были обнаружены признаки попытки взлома.