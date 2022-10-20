Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал продолжать поддержку Украины «сколько потребуется», а восстановление страны назвал «задачей поколений». Его слова приводит ТАСС.

При этом канцлер отметил, что финансовые потребности Украины до конца года «практически удовлетворены».

Ранее Шольц заявил, что президент России Владимир Путин начал войну в Украине, которая, как он считает, является «крестовым походом» против Запада. Он также указал, что ФРГ будет оказывать Киеву столько военной и экономической помощи, сколько будет необходимо для защиты суверенитета и целостности Украины.