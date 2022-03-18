Министр обороны РФ Сергей Шойгу потребовал прекратить в России показы фильмов с участием президента Украины Владимира Зеленского, а также реализацию проектов продюсера и режиссера украинского происхождения Александра Роднянского. Фотоснимок письма Шойгу, адресованного министру культуры РФ Ольге Любимовой опубликовало издание The Insider, которое получило фото от источника, близкого к Минкульту.

Министр обороны сообщил в письме, что «в рамках проведения специальной военной операции реализуются мероприятия по формированию позитивного общественного мнения в поддержку руководства страны и действий Вооруженных сил РФ». Вместе с тем, по словам Шойгу, «в культурном секторе российского медиапространства продолжаются показы фильмов и телепередач с участием В.А.Зеленского, а также реализация творческих проектов крупного украинского медиаменеджера А.Е.Родннского».

«Популяризация указанных лиц в текущих условиях не способствует выполнению решений, принятых руководством страны и Минобороны России», — сказано в письме. В этой связи министр обороны попросил «проработать вопрос об исключении В.А.Зеленского и А.Е.Роднянского из культурной повестки Российской Федерации».

Александр Роднянский сообщил The Insider, что ничего не знает об этом письме. «Если же эта информация подтвердится, на моей деятельности это никак не отразится. Я ни при каких обстоятельствах не собираюсь пользоваться деньгами российского государства», — заявил Роднянский. Ранее он вместе с рядом других российских кинематографистов выступил в спецвыпуске YouTube-канала «Радио Долин» против войны России с Украиной. (DW)