Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу провел телефонный разговор с генеральным секретарем Организации объединенных наций Антониу Гутеррешем, во время которого они подробно обсудили ситуацию в Украине. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Так, в ходе беседы министр рассказал генсеку ООН о причинах принятия решения по проведению «пециальной военной операции» на территории Украины. По словам Шойгу, они были вызваны тем, что в течение восьми лет украинское руководство отказывалось выполнять Минские соглашения, поощряло вхождение во все властные структуры националистов и неонацистов, а в последнее время резко активизировало обстрелы мирного населения Донбасса.

Как отметил глава военного ведомства, переговоры по мирному урегулированию конфликта так и не сдвинулись дальше нулевой отметки. Он посетовал, что США и другие государства Запада вместо того, чтобы заставить киевский режим прекратить геноцид в отношении населения юго-востока Украины, стали накачивать страну оружием и боеприпасами, подготавливая ее к разрешению конфликта силовым путем.

«Поддержка западных стран до такой степени воодушевила Киев, что он объявил о претензиях на обладание ядерным оружием. Смыслом существования Украины стало враждебное противодействие России, стараниями Запада она превратилась в территорию, с которой исходит серьезная угроза безопасности России», — заявил Шойгу.

Во время беседы с Гутеррешем он также говорил, что во время «спецоперации» высокоточными средствами выводятся из строя исключительно объекты военной инфраструктуры, которые создавались в целях милитаризации Украины и проведения жестокой карательной операции в отношении мирного населения юго-востока Украины. Министр подчеркнул, что армия РФ не угрожает мирным жителям, не обстреливает гражданские объекты, полностью соблюдает требования международного гуманитарного права.

Также он обратил особое внимание Гутерреша на то, что националистические и неонацистские формирования, в которых состоят и иностранные наемники, прикрываются мирными гражданами как «живым щитом». Есть объективные данные, как они размещают тяжелую военную технику (танки, РСЗО, артиллерию и минометы) в жилых кварталах городов, действуя как озверевшие бандиты, игнорируют угрозы, создаваемые тем самым мирным жителям, указал Шойгу.

«Вызывает крайнее недоумение отношение киевского режима к тому, что отряды Вооруженных сил Украины и националистов берут в заложники иностранных граждан, в том числе тысячи молодых людей, студентов, проходивших обучение на Украине. Так например, более двух суток на железнодорожном вокзале в Харькове они держали свыше трех тысяч граждан Индии, в основном – студентов. Предпринятую студентами из Индии попытку пешком уйти из Харькова в Белгород пресекли, их задержали, заставив под угрозой оружия вернуться обратно. Большая часть из них продолжает удерживаться до сих пор, в том числе в городе Сумы. Неонацистами открывался огонь и по китайским студентам, пытавшимся выехать из Харькова. Двое из них получили ранения. Сотни иностранцев стремятся покинуть зону боевых действий, но им не дают этого сделать. Фактически держат в заложниках, подвергая их жизни огромному риску», — рассказал Шойгу.

Он также отметил, что российские военнослужащие создали коридоры для выхода мирных граждан в контролируемых подразделениями ВС РФ районах. Однако националисты под угрозой оружия не дают им этого сделать, подчеркнул министр.