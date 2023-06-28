Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонный разговор с начальником Генерального штаба Ирана Мохаммадом Хосейном Багери. Об этом сообщили в среду в Минобороны.

«Сегодня состоялся телефонный разговор министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Исламской Республики Иран дивизионным генералом Мохаммадом Багери», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Шойгу и Багери обсудили актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества и обменялись мнениями по вопросам международной обстановки и региональной безопасности. «Стороны подтвердили настрой на углубление диалога и развитие контактов в оборонной сфере», — добавили в министерстве.