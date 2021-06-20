Министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД России Сергей Лавров и главврач больницы в Коммунарке, специализирующейся на лечении больных COVID-19, Денис Проценко возглавят список «Единой России», с которым партия собирается идти на выборы Госдумы в сентябре 2021 года. Общефедеральную часть списка огласил в субботу, 19 июня, на съезде партии секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Четвертую и пятую позиции в списке кандидатов от «Единой России» на думских выборах занимают сопредседатель «Общероссийского народного фронта» Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова. Ранее включить всех этих кандидатов в общефедеральную часть списка «Единой России» предложил президент РФ Владимир Путин.

При этом председатель партии «Единая Россия», экс-президент РФ Дмитрий Медведев в первую пятерку кандидатов не вошел. Сам он, комментируя список, заявил, что утверждение этого документа было его совместной инициативой с Путиным, пишет газета «Коммерсант».

Врач Денис Проценко ранее заявлял, что не будет баллотироваться в Госдуму, поскольку «не чувствует в себе законотворческого потенциала». (DW)