Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в Telegram-канале, что на встрече с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в этой стране обсудил поставки немецкого вооружения Киеву.

Премьер выложил фото со встречи с президентом в соцсети, обозначив начало переговоров. Он также добавил, что стороны обсудят поставки вооружения, ситуацию вокруг Запорожской АЭС, санкции против России и перспективы интеграции Украины в ЕС.

«Мы надеемся на увеличение поставок тяжелого вооружения. Кроме того, осенью ожидается передача сверхсовременной системы ПВО немецкого производства IRIS-T»,— написал Шмыгаль.

Как отметил политик, в Украине рассчитывают, что Германия станет одним из лидеров в процессе развития противовоздушной обороны страны.

По словам премьера, он также обсудил со Штайнмайером финансовую поддержку, в рамках которой теперь ожидается транш от Евросоюза в размере €5 млрд.