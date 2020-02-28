Школу в Греции закрыли на две недели из-за ученика с коронавирусом

В Салониках закрыта на 14 дней школа, ученик которой заболел новым типом коронавируса, сообщил журналистам представитель минздрава Греции, научный сотрудник национальной организации общественного здравоохранения Сотирис Циодрас.
В четверг власти Греции подтвердили два новых случая коронавирусом — один в Салониках и один в Афинах. В Салониках коронавирусом инфицирован сын 38-летней гречанки, которая оказалась первой заболевшей на территории Греции. Ранее женщина совершала поездку по северу Италии.
«Была подтверждена передача вируса близкому родственнику нашей соотечественницы, первой заболевшей у нас. Приняты все необходимые меры в отношении остальных близких контактов», — сообщил Циодрас.
| 2020-02-27T22:31:09+00:00 28 февраля 2020, 06:51|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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