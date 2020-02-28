Школу в Греции закрыли на две недели из-за ученика с коронавирусом

В Салониках закрыта на 14 дней школа, ученик которой заболел новым типом коронавируса, сообщил журналистам представитель минздрава Греции, научный сотрудник национальной организации общественного здравоохранения Сотирис Циодрас.
В четверг власти Греции подтвердили два новых случая коронавирусом — один в Салониках и один в Афинах. В Салониках коронавирусом инфицирован сын 38-летней гречанки, которая оказалась первой заболевшей на территории Греции. Ранее женщина совершала поездку по северу Италии.
«Была подтверждена передача вируса близкому родственнику нашей соотечественницы, первой заболевшей у нас. Приняты все необходимые меры в отношении остальных близких контактов», — сообщил Циодрас.