В Международном центре мугама 13 января состоится вечер, посвященный памяти известного тариста и ханенде Шируллы Иманова.

Как сообщил # внук музыканта, журналист Вугар Иманов, на вечере

выдающиеся исполнители мугама поделятся своими воспоминаниями о Ш.Иманове, родные и близкие расскажут о самых знаменательных этапах его жизни.

На сцене выступят заслуженные артисты Тайяр Байрамов, Сабухи Ибаев, Илькин Ахмедов, Сабухи Джафаров (тарист), Сахиб Пашазаде, ханенде Сабина Арабли. Аккомпанировать исполнителям будет мугамное трио центра.

Ширулла Иманов был одним из самых виртуозных таристов Азербайджана начиная с 30-х годов.

На творческую судьбу музыканта повлияли сразу две премьеры — оперы Зульфугара Гаджибекова «Ашуг Гариб», которая была впервые поставлена в Бакинском театре Гаджи Зейналабдина Тагиева в 1916 году и где сыграли такие корифеи, как Гусейнгулу Сарабский, Гусейнага Гаджибабабеков, Ахмед Бадалбейли и Рубаба Мурадова, а также постановка в 1919 году первой оперы Муслима Магомаева «Шах Исмаил». Эта премьера была омрачена убийством, происшедшим за два дня до премьеры талантливого драматического актера и режиссера Гусейна Араблинского, который вместе с автором готовил постановку оперы.

Однако премьера прошла с большим успехом, и тогда еще очень юный Ширулла дал себе слово, что и сам когда-нибудь выступит на сцене. Спустя годы его мечта осуществилась. Он стал солистом Государственного академического театра оперы и балета имени Мирзы Фатали Ахундова и Государственной филармонии имени Муслима Магомаева.

Его творчество тесно связано с национальной оперой — Ширулла Иманов аккомпанировал на таре в постановках оперы Муслима Магомаева «Шах Исмаил», Зульфугара Гаджибекова «Ашуг Гариб» и Узеира Гаджибекова «Шейх Санан», а также в качестве ханенде в «Ашуг Гариб».

В годы Великой Отечественной войны наряду с другими артистами он много выступал перед бойцами, давал концерты для раненых в госпиталях. В Баку, дома, в Чемберекенде, часто с друзьями и устраивал вечера мугама.

«У нас в гостях бывали такие мастера мугама, как Хан Шушинский, Фирудин Шушинский, Талет Гасымов, Гаджибаба Гусейнов, Абульфат Алиев, Бахрам Мансуров, Мамедали Алиев, Гурбан Пиримов и другие. Дружеские посиделки переходили в импровизированные вечера, на которые сбегались соседи и с удовольствием слушали исполнение мастеров. С ними, а также с исполнительницами народных песен и мугама Шовкет Алекперовой, Джаббаром Гаръягдыоглу, Шахмалы Кюрдоглу, Сарой Гадимовой, Рубабой Мурадовой, Фатмой Мехралиевой, Тукезбан Исмайловой, Шовкет Мамедовой и другими он работал и ездил на гастроли. Его часто вместе с коллективом приглашали в среднеазиатские республики, где особенно любили мугам», — вспоминает супруга сына музыканта Джануба Исмайлова.

По ее словам, Ширулла Иманов часто говорил: «Человеку, познавшему искусство мугама, приоткрыты все двери музыкального искусства».

«Очень рад, что спустя много лет на азербайджанской сцене снова прозвучит имя Шируллы Иманова. Для нашей семьи и в целом, для музыкальной общественности, этот вечер станет большим событием», — заключил В.Иманов.