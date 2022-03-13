Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси намерен прибыть в Киев. Об этом сообщает украинская «Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» в своем Telegram-канале.

«Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси намерен прибыть в Киев, проинформировал руководитель ГП «НАЭК «Энергоатом» Петр Котин», — говорится в сообщении.

По словам Котина, дата визита еще не определена.

Ранее в МАГАТЭ сообщали, что Украина уведомила агентство о потере контроля над Чернобыльской АЭС, которую заняли российские войска, и о переходе под их контроль Запорожской АЭС. Были также зафиксированы обстрелы хранилищ с ядерными отходами в Киеве и под Харьковом, отмечали в МАГАТЭ. Гросси призывал обеспечить безопасность ядерных объектов Украины от боевых действий, чтобы не допустить ядерного заражения местности. (ТАСС)