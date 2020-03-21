Шавкат Мирзиеев наградил орденом «Дружбы»

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал указ о награждении главы МИД России Сергея Лаврова орденом «Дустлик» («Дружба») за заслуги в развитии двустороннего стратегического партнерства. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу узбекистанского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов направил российскому коллеге послание с поздравлением — 21 марта Лавров отмечает 70-летие.

Российский министр награжден орденом «Дустлик» «за большие заслуги в развитии узбекско-российского стратегического партнерства, весомый вклад в расширение многоплановых двусторонних отношений во всех сферах, укрепление дружбы и взаимопонимания между народами двух стран».

В поздравлении также говорится о том, что в Узбекистане Лаврова знают как «видного государственного и политического деятеля, опытного руководителя, высокопрофессионального дипломата и истинного патриота России», пользующегося заслуженным уважением во всем мире.