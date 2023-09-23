20-21 октября 2023 года в Азербайджанском государственном академическом русском драматическом театре имени Самеда Вургуна состоится премьера спектакля «Вишневый сад» по одноименной пьесе А.П.Чехова, сообщает #.

Режиссер-постановщик — народный артист Азербайджана Александр Шаровский.

В спектакле заняты народные артисты Азербайджана — Наталья Шаровская, Фуад Османов, Аян Мир-Касимова, заслуженные артисты Азербайджана — Мария Дубовицкая, Мурад Мамедов, Теймур Рагимов, Юрий Омельченко, Хаджар Агаева, Салман Байрамов ; а также артисты театра — Ольга Арсентьева, Руфат Назаров, Заур Терегулов, Заур Искендеров, Надыр Абдурагимбеков, Тамилла Абуталыбова, Руфат Алиев, Тамерлан Абдуллаев, Джохар Абдуллаев , Сяма Велиева, Диляра Назарова, Самира Рустамова, Говхар Шахбанова, Елизавета Крахмальная, Заур Искендеров.

Пьеса была написана Чеховым осенью 1903 года, незадолго до его смерти. Она была задумана писателем как комедия, отображающая образ тогдашней России в эпоху

перелома. Вишневый сад выступает символом уходящего времени, прообразом праздной усадебной жизни дворян.

Это комедия с привкусом трагичности рассказывает о беспечности помещиков, их нежелании что-либо менять и меняться самим, что в конце приводит к краху — вырубке вишнёвого сада.

Новому хозяину не нужен сад, он не воспринимает его красот и духовности и безжалостно уничтожает его в коммерческих целях. Лопахин — прототип новой эпохи, пришедшей на смену Раневской, Гаеву и другим представителям дворянства конца XIX века.