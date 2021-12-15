Президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель сказал о важности встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Ш.Мишель отметил, что состоялся искренний и открытый диалог по ситуации в Южно-Кавказском регионе:

«Европейский Союз привержен своему стремлению играть позитивную роль для стабильности и процветания в этом регионе. Мы хотим поддержать необходимые гуманитарные жесты, приложить больше усилий, которые создадут доверие между обеими сторонами. Кроме того, совместно с другими акторами мы готовы поддержать все позитивные усилия. Как вам известно, мы всегда поддерживали Минскую группу и все усилия для достижения большей безопасности, стабильности. Мы показали, что даже в сложных темах эффективны прямые инструменты, и в этом есть необходимость. Разумеется, главное в самых сложных вопросах — слушать друг друга, понимать, где мы находимся, видеть, в чем различия между нашими подходами и взглядами, приводить различные аргументы. Я твердо верю, что эта встреча была чрезвычайно полезной, верю, что такие прямые контакты сохранятся в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Еще раз хочу подчеркнуть, что ЕС готов совместно с другими партнерами выполнять свою работу. Потому что у нас есть четкое видение, четкие цели для установления в первую очередь мира, стабильности и процветания в регионе».