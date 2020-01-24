Шанхайский Disneyland временно закроют из-за вспышки коронавируса

Шанхайский тематический парк развлечений Disneyland объявил, что с 25 января временно приостанавливает работу в связи с распространением нового типа коронавируса в стране.
«В рамках профилактики и контроля вспышки заболевания, и с целью обеспечить здоровье и безопасность наших гостей и сотрудников, ShanghaiDisneyResort временно закрывает Шанхайский Disneyland c 25 января 2020 года», — говорится в опубликованном заявлении.
Сообщается, что администрация парка находится в тесном контакте с местным правительством и объявит о дате возобновления работы после подтверждения.
| 2020-01-24T10:51:47+00:00 24 января 2020, 12:22|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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