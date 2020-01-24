Шанхайский Disneyland временно закроют из-за вспышки коронавируса

«В рамках профилактики и контроля вспышки заболевания, и с целью обеспечить здоровье и безопасность наших гостей и сотрудников, ShanghaiDisneyResort временно закрывает Шанхайский Disneyland c 25 января 2020 года», — говорится в опубликованном заявлении.

Сообщается, что администрация парка находится в тесном контакте с местным правительством и объявит о дате возобновления работы после подтверждения. Компания вернет всем клиентам деньги за купленные билеты.(РИА Новости)