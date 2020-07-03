Шахмар Мовсумов: «Пострадавшим от пандемии секторам предусмотрена поддержка»

«Вначале была оказана поддержка секторам, пострадавшим от пандемии. Есть необходимость пересмотра списка секторов, пострадавших от пандемии».

Как сообщает АПА, об этом сегодня на пресс-конференции в Оперативном штабе при Кабинете министров сказал помощник президента Азербайджанской Республики — заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации президента Шахмар Мовсумов.

Помощник президента отметил, что в этой сфере предусмотрена оказание поддержки и проводится соответствующая работа.